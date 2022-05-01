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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /695191/الآن-مواعيد-عرض-مسلسل-الاختيار-3-الحلقة-الأخيرة-30-عرض-وثائقي

ينتظر الجمهور على أحر من الجمر عرض الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل الاختيار 3 بطولة أحمد عز وكريم عبد العزيز و الذي يفضح جماعة الإخوان ويكشف عن فسادهم.

دوت الخليج يرصد مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة الأخيرة.

أبطال مسلسل الاختيار 3 الحلقة الأخيرة

يشارك في بطولة مسلسل «الاختيار 3» نخبة كبيرة من النجوم وهم: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، والعمل من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي.

مواعيد عرض الاختيار 3

تنطلق عرض الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل الاختيار 3 عبر قناة on الفضائية في تمام الساعة 9:30 مساءً ويعاد في المرة الأولى الساعة 4:20 صباحًا والثانية الساعة 3:25 مساءً.

كما تعرض عبر شاشة قناة on دراما في تمام الساعة الساعة 11:20 مساءً ويعاد الساعة 6 صباحًا والساعة 10:30 صباحًا والساعة 4:40 مساءً، فضلًا عن عرضه على منصة Watch It الإلكترونية الساعة 9:30 مساءً.

أحداث مسلسل الاختيار 3 الحلقة 29

جدير بالذكر أن الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار 3 شهدت أحداث مثيرة ولافته للانتباه، حيث رفض المعزول محمد مرسي -صبري فواز- إجراء انتخابات رئاسية مبكرة أو استفتاء شعبي، مما اضطر السيسي وزير الدفاع -ياسر جلال- للاجتماع بالقوى الوطنيه والذي رفض ممثل الجماعة حضوره.

اتفقت القوى الوطنيه على أنه لابد من انتهاء حكم الإخوان، فأصدر السيسي بيان ينص على تعطيل الدستور مؤقتًا ووضع محمد مرسي تحت الإقامة الجبرية مع تعين عدلي منصور رئيسًا لحين عقد الانتخابات.

وبمجرد إصدرار عبد الفتاح السيسي هذا البيان امتلات قلوب الجماهير والشعب المصري بالسعادة محتفلين في الشوارع بهذا الحدث العظيم.

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