السيدة انتصار السيسى تهنئ المصريين بعيد العمال: هم ثروتنا الحقيقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 12:29 مساءً - هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصرى بمناسبة احتفالات عيد العمال، التى توافق اليوم الأحد، 1 مايو.

وقالت السيدة انتصار السيسى، فى تدوينه عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لكل عمال مصر فى عيدهم.. إن عمال مصر هم ثروتنا الحقيقية وقاعدة الانطلاق نحو مستقبل وواقع أفضل. فعلى مدى السنوات الأخيرة ضرب المصريون المثل فى إعلاء قيمة العمل لبناء وطن طابعه العزة والكرامة.. كل عام وأنتم بخير". السيدة انتصار السيسى تهنئ المصريين بمناسبة عيد العمال