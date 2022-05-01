وزارة البيئة تطلق باكورة فعاليات الحوار الوطنى للتغيرات المناخية بمحافظة الإسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 12:28 مساءً - أطلقت وزارة البيئة من الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالاسكندرية باكورة فعاليات الحوار الوطنى للتغيرات المناخية بمقر مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب ، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي و البحث العلمى ، وبحضور عدد من المتخصصين والباحثين بالمدينة .

تهدف الندوات إلى رفع الوعى البيئي لدى جميع فئات المجتمع بقضية التغيرات المناخية، والعمل على بدء حوار فعال مع الجهات العلمية والبحثية للتصدى للأثار السلبية للتغيرات المناخية، حيث تم مناقشة العديد من الأفكار و الأبحاث العلمية والتطبيقية المختلفة فى مجالات ترشيد إستهلاك المياه و الطاقة و الموارد، وسبل إجراءات التخفيف والتكيف فى مجالات الزراعه والرى المختلفة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فراد وزيرة البيئة أن هذه الندوات تأتى ضمن استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ cop 27 خلال شهر نوفمبر ٢٠٢٢، حيث يقدم الحوار الوطنى حول التغيرات المناخية رسالة للعالم بأن مؤتمر المناخ القادم هو مؤتمراً تنفيذياً تشارك وتتضامن فيه جميع فئات المجتمع للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية .

وأوضحت وزيرة البيئة أن نتائج وتوصيات الحوار الوطنى بالمحافظات المختلفة سيتم تجميعها ودراستها للإستفادة منها فى مناقشات وفعاليات مؤتمر المناخ .

جديراً بالذكر أنه تم إختيار مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب لاطلاق الحوار الوطنى كرساله هامة على أهمية الشراكة بين الوزارة والبحث العلمى كحجر زاوية فى التصدى للتغيرات المناخية من خلال أبحاث علمية قابلة للتطبيق.

ومن ناحية أخرى نظم فرع الإسكندرية عدد 3 ندوات توعوية لرفع الوعى البيئى لدى شرائح المجتمع بقضية التغيرات المناخية وسبل مواجهتها وتعريفهم بدور التشجير وزراعة النباتات فى التقليل من حدة التغيرات المناخية، وذلك لكلاً من طلائع وشباب مركز شباب العمراوي بالمندرة، و طلاب الكلية التكنولوجية بالشاطبي، وطلاب إحدى مدارس التعليم الأساسى ببرج العرب.