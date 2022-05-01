محافظ القاهرة من الحديقة الدولية: العمل طوال أيام العيد.. وإيقاف الإجازات

جدة - نرمين السيد - وشدد محافظ القاهرة على العاملين بالحدائق باتخاذ الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة رواد الحدائق، وتطهير وتعقيم دورات المياه بالمطهرات على مدار اليوم والتأكد المستمر من كفاءة وسلامة الألعاب الترفيهية ودعم الحدائق بأفراد الأمن اللازمين للحفاظ على الأمن خلال أيام العيد والتأكد من تواجد كافة معدات الإسعافات الأولية بكل حديقة، وتوزيع أكياس بلاستيك على المواطنين لعدم إلقاء المخلفات على المسطحات الخضراء وطرق وممرات الحدائق للحفاظ على مظهرها الحضارى أمام الرواد.

وأكد محافظ القاهرة، أنه تم إيقاف إجازات العاملين بالحدائق مع استمرار العمل طوال أيام العيد على 3 ورديات يوميا، كما تم التنسيق مع مديرية أمن القاهرة وأقسام الشرطة لتكثيف التواجد الأمنى بالشوارع وحول الحدائق والتنسيق مع إسعاف القاهرة لتتواجد بالقرب من الحدائق للتعامل مع أى طارئ.

وشدد محافظ القاهرة على مراجعة الإنارة داخل الحدائق العامة وخارجها وتشكيل أطقم صيانة مزودة بالأبراج جاهزة على مدار اليوم لمجابهة أى أعطال طوال أيام العيد.

يذكر أن الحدائق تبدأ عملها يوميًا خلال فترة العيد من الساعة السابعة صباحًا وحتى الساعة الحادية عشر ليلا مقسمة الى ورديات بالتناوب.