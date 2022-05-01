اتحاد عمال مصر: توجيهات السيسى تحمى العمال اقتصاديا واجتماعيا وصحيا

جدة - نرمين السيد - هنأ جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الرئيس عبدالفتاح السيسى والملايين من العمال فى مصر بعيد العمال الموافق الأول من مايو من كل عام، داعيا العمال إلى المزيد من العمل والإنتاج لمواجهة التحديات الراهنة، مثمنا توجيهات الرئيس السيسى التى تحمى العمال اقتصاديا واجتماعيا وصحيا، وتوفر حياة كريمة لهم.





وقال المراغى - فى تهنئته اليوم - إن عمال مصر كانوا ولا يزالون السواعد التى تبنى الوطن وتساند استقراره وتنميته، وإنه على مدار التاريخ كانوا الدرع الإنتاجى الواقى من تحديات الزمن وأوبئته، كما أنه فى المقابل تضعهم الدولة بكافة مؤسساتها الوطنية والمعنية بقيادة الرئيس السيسى على رأس الأولويات والخدمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية. وجدد الدعوة إلى عمال مصر للمشاركة فى الانتخابات العمالية المقبلة دورة 2022-2026 والتى ستبدأ فعالياتها بعد إجازة عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن مشاركة العمال بكل حرية وديمقراطية ضرورة وواجب وطنى.

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