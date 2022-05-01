الداخلية تستعد لعيد الفطر.. انتشار أمنى بالميادين وحملات مرورية مكثفة

جدة - نرمين السيد - وفى هذا الإطار عقد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية اجتماعًا، مع عدد من مساعدى الوزير والقيادات الأمنية، بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات، وتم التواصل مع جميع مديرى الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية بمواقعها على مستوى الجمهورية عبر تقنية (الفيديو كونفرانس).

خطط تأمين المواطنين

وخلال الاجتماع تابع الوزير مع القيادات الأمنية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، محاور خطط تأمين المواطنين خلال فترة العيد على كافة المستويات والأصعدة وأُطر التنسيق بين مختلف قطاعات الوزارة لفرض معطيات الأمن ودعائم الاستقرار بما يرسخ الوجه الحضارى للبلاد.

وشدد على ضرورة اليقظة الأمنية ورفع درجة الاستعداد والانتشار الأمنى المكثف لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية بالدولة، وكذا تأمين المسطح المائى لنهر النيل وتأمين كافة وسائل النقل.

انتشار أمنى بالميادين

كما شدد على تكثيف الانتشار الأمنى بالميادين والشوارع والمقاصد السياحية والمتنزهات ودور السينما وأماكن تجمع المواطنين، وانتشار الدوريات الأمنية والخدمات السرية وعناصر الشرطة النسائية للمرور بشكل مستمر لملاحظة الحالة الأمنية والتعامل الفورى مع المواقف الطارئة بما يضمن سلامة المواطنين.

تكثيف الحملات المرورية

كما شدد بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق السريعة والمحاور، والربط الكامل بغرف العمليات وتفعيل دور نقاط التفتيش والأكمنة الحدودية بين المحافظات والتمركزات الثابتة والمتحركة وكذا تكثيف تواجد سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق والمحاور لتقديم المساعدة للمواطنين وضبط المخالفات وتحقيق السيولة المرورية.

مراعاة البعد الإنسانى

إلى ذلك وجه الوزير بمراعاة البعد الإنسانى لدى التعامل مع المواطنين أثناء تنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية، والتصدى لكل ما يمس أمن وسلامة المواطنين وفقاً للأطر القانونية دون تجاوز، معرباً عن ثقته فى رجال الشرطة وقدرتهم على تنفيذ المهام الموكلة إليهم لحماية أمن المواطنين.