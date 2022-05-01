ونشر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على صفحته على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك رسالة مصورة، بعث بها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف للمتقدمين فى المسابقة.
وأكد فيها أهمية تقديم الكفاءات الوطنية فى مختلف المجالات، وأن هذا يعد واجبا دينيا وشرعيا ووطنيا، لأن الدول لا تتقدم إلا بالحرص على تقديم الكفاءات المتميزة وعلى إعطائها فرصتها كاملة وعلى حسن تأهيلها وتدريبها، وهذا ما تقوم به الوزارة بالتنسيق مع كل أجهزة الدولة المعنية، وخاصة فى هذه المسابقة التى تجريها الوزارة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وشدد الوزير على أن الوزارة والجهاز اجتهدوا فى وضع الأسس والضوابط الحاكمة التى تحقق أعلى درجات الحوكمة والنزاهة والشفافية، من خلال الامتحانات الإلكترونية المميكنة التى لا دخل فيها للعامل البشرى، مشيرا إلى أن الأسئلة فى جملتها أسئلة موضوعية تقيس الفهم والذكاء والقدرات الذهنية، والجانب العلمى والمعرفى والمهارى، بما ينتج إماما متميزا واعيا فاهما لجوانب دينه.
وتضمنت رسائل الدكتور محمد مختار جمعة، التأكيد على أن أسئلة الامتحان الإلكترونى، تضمن انتقاء أئمة شديدى التميز متزنى الشخصية، يصلحون لصناعة رأى وفكر دينى مستنير.
وحذر وزير الأوقاف المتقدمين للمسابقة وخاصة المتقدمين لشغل وظائف العمال، من الانخداع بأى شخص يحاول أن يوهمهم بأن له القدرة على التدخل فى المسابقة أو ترجيح كفة أحدهم، وأن الوزارة والجهاز غير مسئولين عن تعرض أى شخص لعملية نصب، مشددا أن المسابقة محوكمة تماما ولا مجال لأى لون من ألوان التدخل بالواسطة.
ووجه الوزير الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الذى يحرص ويؤكد ويوجه بالعمل على اختيار أفضل الكفاءات فى جميع المجالات وأقصى درجات الحوكمة والنزاهة والشفافية، ليس فى اختيار المتقدمين فقط ولكن فى كل مفاصل الدولة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التنظيم والإدارة: بدء تقييم أكثر من 212 ألف متقدم لمسابقة الأوقاف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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