التنظيم والإدارة: بدء تقييم أكثر من 212 ألف متقدم لمسابقة الأوقاف

جدة - نرمين السيد - يعتزم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، خلال شهر مايو الجارى، بدء تقييم المتقدمين لشغل وظائف إمام وخطيب ومدرس وعامل بوزارة الأوقاف، والبالغ عددهم 212 ألفا و682 متقدما.





ونشر الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة على صفحته على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك رسالة مصورة، بعث بها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف للمتقدمين فى المسابقة.

وأكد فيها أهمية تقديم الكفاءات الوطنية فى مختلف المجالات، وأن هذا يعد واجبا دينيا وشرعيا ووطنيا، لأن الدول لا تتقدم إلا بالحرص على تقديم الكفاءات المتميزة وعلى إعطائها فرصتها كاملة وعلى حسن تأهيلها وتدريبها، وهذا ما تقوم به الوزارة بالتنسيق مع كل أجهزة الدولة المعنية، وخاصة فى هذه المسابقة التى تجريها الوزارة والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

وشدد الوزير على أن الوزارة والجهاز اجتهدوا فى وضع الأسس والضوابط الحاكمة التى تحقق أعلى درجات الحوكمة والنزاهة والشفافية، من خلال الامتحانات الإلكترونية المميكنة التى لا دخل فيها للعامل البشرى، مشيرا إلى أن الأسئلة فى جملتها أسئلة موضوعية تقيس الفهم والذكاء والقدرات الذهنية، والجانب العلمى والمعرفى والمهارى، بما ينتج إماما متميزا واعيا فاهما لجوانب دينه.

وتضمنت رسائل الدكتور محمد مختار جمعة، التأكيد على أن أسئلة الامتحان الإلكترونى، تضمن انتقاء أئمة شديدى التميز متزنى الشخصية، يصلحون لصناعة رأى وفكر دينى مستنير.

وحذر وزير الأوقاف المتقدمين للمسابقة وخاصة المتقدمين لشغل وظائف العمال، من الانخداع بأى شخص يحاول أن يوهمهم بأن له القدرة على التدخل فى المسابقة أو ترجيح كفة أحدهم، وأن الوزارة والجهاز غير مسئولين عن تعرض أى شخص لعملية نصب، مشددا أن المسابقة محوكمة تماما ولا مجال لأى لون من ألوان التدخل بالواسطة.

ووجه الوزير الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الذى يحرص ويؤكد ويوجه بالعمل على اختيار أفضل الكفاءات فى جميع المجالات وأقصى درجات الحوكمة والنزاهة والشفافية، ليس فى اختيار المتقدمين فقط ولكن فى كل مفاصل الدولة.