حدائق الرى بالقناطر الخيرية تستعد لاستقبال الزوار بعيد الفطر

جدة - نرمين السيد - أنهت حدائق الرى بالقناطر الخيرية، قبل ساعات قليلة من عيد الفطر المبارك، الاستعداد لاستقبال الزوار للاحتفال بالعيد بين أحضان الطبيعة الخلابة، حيث تفتح الحدائق أبوابها للزائرين من الساعة السابعة صباحا خلال فترة الأعياد.





وفى ضوء توجيهات الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، فقد تم رفع حالة الطوارئ وتكثيف أعمال صيانة ونظافة المسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق، بالإضافة لتطهير الواجهات النيليه أمام الحدائق، وتجهيز الجراجات استعدادا لعيد الفطر المبارك، كما تم تعقيم الحدائق بالتنسيق مع مسؤولى وزارة الصحة.

كما يقوم فريق عمل من مهندسى وعمال الوزارة بالقناطر الخيرية بأعمال إدارة ونظافة وصيانة وتأمين الحدائق خلال فترة العيد.

وصرح الدكتور عبد العاطى، بأن أعمال التطوير التى قامت وتقوم بها وزارة الموارد المائية والرى بحدائق القناطر الخيرية يتم تنفيذها ذاتيا من خلال أجهزة الوزارة واعتمادا على مهندسى وعمال الوزارة وباستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعة لها.

الجدير بالذكر أن الوزارة انتهت مؤخرا من تطوير حديقة عفلة بالقناطر الخيرية والتى تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة (13) فدانا، كما انتهت الوزارة من تطوير حديقة المركز الثقافى بمساحة (9) أفدنة، وحديقة النيل على فرع رشيد على مساحة (6) أفدنة، وحديقة البحيرة على مساحة (5) أفدنة، وحديقة الياسمين بمسطح (8) أفدنة.

كما أنه جارى دراسة تطوير منطقة مرجانة الواقعة على البر الأيمن لفرع رشيد بزمام (5) أفدنة بالتنسيق بين وزارتى الرى والزراعة ومحافظة القليوبية، كما سيتم البدء بعد العيد فى تطوير مساحة (4) أفدنة على البر الأيمن لهويس الرياح البحيرى.