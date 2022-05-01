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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 11:44 صباحاً - محمد السيد - ينشر دوت الخليج باقات orange أورنج ايجل بالأسعار، فهى من أسهل أنظمة orange أورنج التى يقدمها لعملائه. فهى تبدأ من 70 جنيه وتوفر دقائق وميجاباتيس متعددة. لذا يحرص عملاء أورنج على معرفة تفاصيلها.

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