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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 11:44 صباحاً - محمد السيد - /695185/كنت-شايف-نفسي-محمد-عبد-العزيز-يشكر-عصام-السقا-على-القيام-بدوره-في-الاختيار-3

وجه النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، رسالة شكر وتقدير للفنان عصام السقا لتجسيده شخصيته في مسلسل الاختيار 3 مشيدًا بأدائه.

دوت الخليج يرصد رسالة شكر محمد عبد العزيز الموجهه لعصام السقا

كتب محمد عبد العزيز عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»: "اتوجه بالشكر للفنان الموهوب عصام السقا لقيامه بدوري في مسلسل الاختيار٣ بكل اتقان لدرجة آني في كتير من المشاهد كنت شبه شايف نفسي بتكلم بنفس حركاتي وطريقتي .. بكرة حلقة وثائقية فيها مفاجآت مهمة اتمنى الكل يشوفها ".

أبطال مسلسل الاختيار 3

مسلسل «الاختيار 3» بطولة كوكبة من النجوم: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، والعمل من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي.

مواعيد الاختيار 3 الحلقة 30

تنطلق عرض الحلقة 30 من مسلسل الاختيار 3 عبر قناة on الفضائية في تمام الساعة 9:30 مساءً ويعاد في المرة الأولى الساعة 4:20 صباحًا والثانية الساعة 3:25 مساءً.

كما تعرض عبر شاشة قناة on دراما في تمام الساعة الساعة 11:20 مساءً ويعاد الساعة 6 صباحًا والساعة 10:30 صباحًا والساعة 4:40 مساءً، فضلًا عن عرضه على منصة Watch It الإلكترونية الساعة 9:30 مساءً.

وشارك كريم عبد العزيز في الاختياى، 2، المسلسل بطولة أحمد مكي وإياد نصار وأسماء أبواليزيد وإنجي المقدم وغيرهم، وقصة وسيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة «سينرجي»، ويتناول قصص حياة شهداء من الداخلية والجيش المصري في الفترة من 2013 حتى 2020