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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 11:44 صباحاً - محمد السيد - /695170/بعد-عودتهم-من-جلسة-التصوير-مصرع-عروسين-في-حادث-سير-بالاسكندرية

حادثة مأساوية شهدتها نحافظة الاسكمدرية فجر اليوم بعد أن لقى عروسين مصرعهما في حادث سير

دوت الخليج

تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية بالإسكندرية، بانقلاب سيارة حمولة 6 أفراد، على طريق أبيس أثناء توجههم لاتمام خطبتها بكنيسة مارجرجس غرب الإسكندرية.

شهدت منطقة أبيس شرق مصرع 4 أشخاص، بينهم شقيقين، ومصور فوتوغرافي، فيما أصيب عريس وخطيبته، انقلبت بهم سيارة أثناء زفافهم على طريق أبيس، شرقي الإسكندرية، أثناء توجههم لعقد نصف اكليل، "خطبة".

سيارات الإسعاف

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة الرمل ثاني، رفقة سيارات الإسعاف، إلى موقع الحادث، وجرى نقل المتوفين الأربعة إلى مشرحة كوم الدكة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحالتهم حرجة.

وأفادت التحريات بأن ضحايا الحادث كانوا يعقدون جلسة تصوير على طريق أبيس، وانقلبت بهم السيارة أكثر من مرة مما أودى بحياة 4 وإصابة العريس وخطيبته.