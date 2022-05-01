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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 11:44 صباحاً - محمد السيد - /695190/الرئيس-السيسي-يوجه-الحكومة-بسرعة-الإنتهاء-من-الإستراتيجية-الوطنية-للتشغيل-لتوفير-فرص-عمل-جديدة-للشباب

وجه االرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بسرعة الانتهاء من الإستراتيجية الوطنية للتشغيل التي تهدف إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا نستهدف تحسين مستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين وتوفير فرص العمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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وأكد الرئيس السيسي، أن الحق في العمل حظى على اهتمام بالغ من الدولة من خلال تكثيف جهودها للحد من البطالة من بينها التوسع في المشروعات القومية وإنشاء جهاز تنمية المشروعات. الرئيس السيسي يوجه الحكومة بسرعة الإنتهاء من الإستراتيجية الوطنية للتشغيل لتوفير فرص عمل جديدة للشباب

وأشار الرئيس إلى أن الإستراتيجية الوطنية للتشغيل تتواءم مع الواقع الجديد لسوق العمل وتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المفاجئة.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التى ألقاها منذ قليل بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.