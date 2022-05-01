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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 11:44 صباحاً - محمد السيد - /695189/الرئيس-السيسى-الجهات-الدولية-تشيد-بتجربة-الدولة-المصرية-الرائدة-فى-التعامل-مع-أزمة-كورونا

أكد الرئيس السيسى، فى كلمة له اليوم الأحد بأحتفالية عيد العمال، على أن الدولة المصرية قدمت الدعم للفئات الأكثر احتياجا لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.

الرئيس السيسى: الجهات الدولية تشيد بتجربة الدولة المصرية الرائدة فى التعامل مع أزمة كورونا

وأضاف الرئيس السيسى أن المنظمات والجهات الدولية قد أشادت بالاجراءات التى أتخذتها الدولة المصرية لمواجهة أزمة كورونا، مؤكدا على أن الجهات الدولية أعتبرت مصر من التجارب الدولية الرائدة فى هذا الشأن

وتابع الرئيس السيسى أن التطورات الأخيرة التى تشهدها الساحة الدولية كان لها بالغ الأثر على الاقتصاد العالمى، حيث تؤثر بشكل مباشر على حركة النمو الاقتصادى الدولى.

وأشار إلى أن الدولة المصرية هى جزءا من العالم وتتأثر بالتطورات التى تحدث فى الساحة العالمية ابجابا وسلبا، قائلا ولذلك أتخذنا بعض الإحترازية الاحترازية التى تهدف إلى حماية النظام الاقتصادى المصرى من الاختلال.

وشدد على أن الانجازات المتلاحقة والمشروعات العملاقة التى حققتها الدولة المصرية خلال السبع سنوات الماضية باتت سبب رئيسى فى الصمود امام التحديات والأزمات العالمية، مؤكدا على أن جميع المشروعات استهدفت أولا تحسين جودة الحياة وتحقيق حياة كريمة للشعب المصرى بأكمله.

احتفالية عيد العمال

جدير بالذكر أن الرئيس السيسى توجه ،خلال كلمته اليوم الأحد، بتقديم التهنئة للشعب المصرى بمناسبة عيد العمال وعيد الفطر المبارك، مؤكدا على أن بالعمل تبنى الأمم وتصنع الحضارات