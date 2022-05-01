انت الان تتابع تفاصيل خبر الرئيس السيسى: عمال مصر حققوا تقدما كبيرا في بناء الجمهورية الجديدة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 11:44 صباحاً - محمد السيد - /695186/الرئيس-السيسى-عمال-مصر-حققوا-تقدما-كبيرا-في-بناء-الجمهورية-الجديدة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى كلمته اليوم الأحد بمناسبة عيد العمال، إن احتفالنا بعيد العمال اليوم هو فرصة حقيقية للوقوف على ما حققه عمال مصر الأوفياء من تقدم فى بناء الجمهورية الجديدة، مؤكدا على أن بالعمل والجهد تبنى الأمم وتصنع الحضارات.

كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأحد فى احتفالية عيد العمال

توجه الرئيس السيسى، أثناء كلمته اليوم الأحد، بتقديم التهنئة للأمة العربية والأسلامية والشعب المصرى بمناسبة عيد الفطر المبارك وعيد العمال ، قائلا لقد مر العالم خلال السنوات الماضية بأزمات عديدة وأبرزها أزمة جائحة فيروس كورنا.

وأكد الرئيس على أن جائحة فيروس كورونا كان لها تداعيات سلبية كبيرة على قطاع العمال، حيث فقد ملايين من العمال وظائفهم م وظهرت أنماط جديدة من العمل، مضيفا أن الرابح من فترة أزمة جائحة كورونا هو من أحسن الاستفادة من التطورات الرقمية الحديثة ومواكبة سرعة وتيرتها.

وتابع ولذلك أولت الدولة اهتماما كبيرا بالتحول الرقمى فى جميع قطاعات الدولة وخدماتها، قائلا ولقد قمنا بتقديم الدعم والحماية الاجتماعية اللازمة للفئات الأكثر احتياجا وتقديم المنح الاجتماعية النقدية للعمالة الغير المنتظمة، فضلا عن تمكينهم اقتصاديا وتوفير فرص العمل لهم

احتفالية عيد العمال اليوم الأحد

جدير بالذكر أن الرئيس السيسى كان قد ألقى كلمه له اليوم الأحد فى احتفالية عيد العمال، ويحتفل عمال مصر بعيد العمال كل عام يوم 1 مايو وتمنح الدولة المصرية اجازة رسمية لموظفى الدولة سواء فى القطاع العام أو الخاص بمناسبة عيد العمال.