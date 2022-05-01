حدائق الرى بالقناطر الخيرية تستعد لإستقبال الزوار للإحتفال بعيد الفطر المبارك

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 11:22 صباحاً - - تطوير ٤١ فدان من حدائق القناطر الخيرية بالجهود الذاتية للعاملين بالوزارة

- المركز الثقافي الافريقي بأسوان والحدائق الملحقة به تتزين لإستقبال الزوار فى عيد الفطر المبارك

قبل ساعات قليلة من "عيد الفطر المبارك" .. أتمت حدائق الرى بالقناطر الخيرية الإستعداد لإستقبال الزوار للإحتفال بالعيد بين أحضان الطبيعة الخلابة ، حيث تفتح الحدائق أبوابها للزائرين من الساعة السابعه صباحا خلال فتره الأعياد.

وفى ضوء توجيهات السيد الدكتور/ محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري ، فقد تم رفع حاله الطوارئ وتكثيف أعمال صيانة ونظافة المسطحات الخضراء وشبكات المرافق بكافة الحدائق ، بالإضافة لتطهير الواجهات النيليه أمام الحدائق ، وتجهيز الجراجات استعدادا لعيد الفطر المبارك ، كما تم تعقيم الحدائق بالتنسيق مع مسئولى وزارة الصحة.

كما يقوم فريق عمل من مهندسي وعمال الوزارة بالقناطر الخيرية بأعمال إدارة ونظافة وصيانة وتأمين الحدائق خلال فترة العيد.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن أعمال التطوير التى قامت وتقوم بها وزارة الموارد المائية والرى بحدائق القناطر الخيرية يتم تنفيذها ذاتياً من خلال أجهزة الوزارة واعتماداً على مهندسي وعمال الوزارة وبإستخدام المعدات والورش والمشاتل والصوب التابعه لها.

الجدير بالذكر .. أن الوزارة إنتهت مؤخراً من تطوير حديقة عفلة بالقناطر الخيرية والتى تقع على الجسر الأيسر لفرع دمياط بين قناطر دمياط القديمة وقناطر دمياط الجديدة والمقامة على مساحة (١٣) فدان ، كما إنتهت الوزاره من تطوير حديقة المركز الثقافي بمساحه (٩) أفدنه ، وحديقه النيل على فرع رشيد على مساحه (٦) أفدنة ، وحديقه البحيرة على مساحه (٥) أفدنة ، وحديقه الياسمين بمسطح (٨) أفدنة ، كما أنه جارى دراسة تطوير منطقة مرجانة الواقعة على البر الأيمن لفرع رشيد بزمام (٥) أفدنة بالتنسيق بين وزارتى الرى والزراعة ومحافظة القليوبية ، كما سيتم البدء بعد العيد فى تطوير مساحة (٤) أفدنة على البر الأيمن لهويس الرياح البحيري.

وفى محافظة أسوان .. تم إتمام تجهيز المركز الثقافى الإفريقى والحدائق الملحقة بالمركز لإستقبال الزائرين .. حيث تم خلال الايام الماضية تكثيف أعمال النظافة للحدائق والمسطحات الخضراء المحيطة بالمسرح المفتوح بالمركز.

الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والرى قامت بإنشاء المركز الثقافى الأفريقى بأسوان والذى يضم خمس مساحات متنوعة تحتوى كل منها على لوحات ومقتنيات وأفلام وثائقية للدول الأفريقية ، ويحتوى على مكتبة وثائقية تضم العديد من الكتب والألبومات الأثرية والتاريخية التي تحكى تاريخ النيل ، كما تم الإنتهاء من تنفيذ مسرح مفتوح بجوار المركز.

وكل عام ومصر والمصريين بكل خير.