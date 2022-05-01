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القوى العاملة تتابع تنفيذ إجازة أول مايو مدفوعة الأجر للقطاع الخاص

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 11:22 صباحاً - وجّه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مديري مديريات القوى العاملة ومكاتبها في المحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الأحد أول مايو 2022، التي أُعطيت للعاملين في القطاع الخاص بالشركات والمصانع، وذلك بمناسبة عيد العمال.

وأوضح وزير القوى العاملة ، أنّه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل في هذه الحالة إضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

وكانت وزارة القوى العاملة، قد أصدرت منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، يقضي باعتبار الأحد أول مايو أجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، وذلك بمناسبة عيد العمال.

محمد يوسف

محمد يوسف

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