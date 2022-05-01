عاجل- السيسى فى عيد العمال: أصدرنا حزمة من المزايا لتخفيف الأعباء

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة أوفت بأجور العمالة المنتظمة ولم تتوان عن دعم أصحاب الأعمال، حيث أصدرنا حزمة من الإعفاءات والمزايا النقدية لأصحاب الأعمال لتخفيف الأعباء عن كاهلهم خلال أزمة كورونا.





وأضاف الرئيس خلال كلمته بمناسبة عيد العمال، إن الدولة المصرية قدمت الدعم والحماية الاجتماعية اللازمة للفئات الأكثر احتياجا، وقدمت المنح المالية للعمالة غير المنتظمة والفئات الأكثر احتياجا فضلا عن تمكينهم اقتصاديا وتوفير فرص العمل اللازمة لهم. وقال الرئيس: "بسم الله الرحمن الرحيم.. شعب مصر العظيم عاملات وعمال مصر الكرام فى كل ربوع الوطن.. السيدات والسادة، بداية يسعدنى أن أتوجه إليكم جميعا وللأمة العربية والإسلامية بأسمى آيات التهانى بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك وعيد العمال.. أعادهما الله تعالى علينا وعلى مصرنا الحبيبة بالخير والسرور والرخاء". وتابع: "إن احتفالنا بعيد العمال اليوم هو فرصة حقيقية للوقوف على ما أحرزه عمال مصر الأوفياء من تقدم فى بناء الجمهورية الجديدة".

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