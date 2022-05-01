محافظ بورسعيد: العامل المصرى نجح فى تحدى الصعاب

وذكرت المحافظة - فى بيان اليوم الأحد - أن المحافظ هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وعمال مصر بمناسبة الاحتفال بعيد العمال الذى تحتفل به الدولة فى الأول من مايو كل عام.
كما قدم التهنئة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومحمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، وجميع أعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وعمال مصر الأوفياء، مقدمًا كل التحية والاحترام والتقدير لعمال مصر لما يقدموه من دور بارز وفعال فى دفع عجلة التنمية الحقيقية للبلاد.
وأضاف المحافظ أن عيد العمال هو عيد العمل والعطاء والإنتاج، مطالبا الجميع بالتكاتف والتفانى فى العمل كل فى موقعه لينعم الشعب المصرى العظيم بمستقبل مزدهر ومزيد من الخير والرخاء والتقدم، خاصة مع بناء مصر الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى وتنفيذه المشروعات القومية والتنموية بجميع المحافظات وتبنيه مبادرة "حياة كريمة"، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء وأن يوفق القيادة السياسية لما فيه الخير والرخاء والازدهار والأمان لبلادنا.
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