عاجل- السيسى: المصريون أدركوا قيمة العمل فسبقوا كل الأمم

جدة - نرمين السيد - وقال خلال كلمة ألقاها بمناسبة عيد العمال: "لقد أدرك المصريون على مر العصور والأزمان، قيمة العمل فعملوا بجد واجتهاد، جيلًا بعد جيل فعلا شأنهم، وازدهرت حضارتهم، وسبقوا بذلك كل الأمم".
وتابع: "لا يخفى عليكم، أننا مقبلون على مرحلة مهمة من العمل والإنتاج للوصول إلى آفاق جديدة، لمستقبل وطننا الغالى وما يتطلبه ذلك من إسهامات عمال مصر لاســتكمال الطريـق الصحيـح الـذى بـدأناه، فلقد كان الإنسان دائمًا هو محور التنمية وركيزتها فعزمنا على الاستثمار فيه من خلال تنمية مهاراته وقدراته المهنية والارتقاء بمستوى وعيه ومعرفته".
وأردف: "وقد حققت مصر إصلاحًا ملحوظًا فى منظومة التدريب المهنى والتعليم الفنى وفقًا لمعايير الجودة العالمية وارتفعت فى ذلك مؤشراتنا الدولية".
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