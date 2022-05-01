تخفيضات 60%.. «كلنا واحد» تواصل توفير السلع حتى اليوم الأخير فى رمضان

جدة - نرمين السيد - يأتي ذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وتم التنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية، والبالغة 993 فرعا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من السرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات بالمناطق الأكثر احتياجا التى لا تتوافر بها أفرع للسلاسل التجارية، إلى جانب مشاركة منافذ "أمان" التابعة لوزارة الداخلية فى المبادرة.

وأكدت الوزارة على أن السلع تتوافر بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح بين 25% إلى 60%، وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية من هنا، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".