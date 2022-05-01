عاجل- السيسى فى عيد العمال: تجاوزنا أزمة كورونا ونحن أكثر صلابة وأشد بأسا

جدة - نرمين السيد - وخلال كلمة ألقاها بمناسبة عيد العمال، أكد الرئيس أن المنظمات والجهات الدولية أشادت بإجراءاتنا المتخذة، حيث اعتبرت مصر من التجارب الدولية الرائدة في هذا الشأن.

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