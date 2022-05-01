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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /695183/تشكيل-الزمالك-المتوقع-لمواجهة-إيسترن-كومباني-اليوم-فى-الدوري-الممتاز

يدخل فريق الزمالك مباراته اليوم الأحد، أمام نظيره إيسترن كومباني، والتي من المقرر إقامتها فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة إيسترن كومباني

فى حراسة المرمي: محمد أبو جبل.

فى خط الدفاع: أحمد فتوح- محمود الونش- محمود علاء- حمزة المثلوثي.

فى خط الوسط: طارق حامد- إمام عاشور- شيكابالا- أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي.

فى خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

قائمة الزمالك

حراسة المرمى : محمد أبو جبل – محمد عواد.

الدفاع: محمد عبد الغني – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – عبد الله جمعة – أحمد فتوح – حازم إمام- حمزة المثلوثي.

الوسط: إمام عاشور – طارق حامد – محمد أشرف “روقا” – إسلام جابر – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أشرف بن شرقي – أحمد سيد “زيزو” – أيمن حفني – سيد عبد الله نيمار.

الهجوم : عمر السعيد – سيف الدين الجزيري.

مواعيد مباريات الزمالك

جولة الـ18 الزمالك وإنبي يوم الثلاثاء 10 مايو باستاد القاهرة في التاسعة مساء.

الجولة الـ19 الزمالك وطلائع الجيش يوم الثلاثاء 17 مايو باستاد القاهرة في التاسعة مساء.

الجولة الـ20 الأهلي والزمالك يوم 19 يونيو القادم باستاد السلام.

الجولة الـ21 الزمالك والإسماعيلي يوم السبت 28 مايو باستاد القاهرة في التاسعة مساء.

الجولة الـ22 البنك الأهلي والزمالك يوم الأربعاء 22 يونيو باستاد المقاولون العرب في السابعة مساء.

الجولة الـ23 الزمالك وسيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء 28 يونيو باستاد القاهرة في التاسعة والنصف مساء.

وحقق فريق الزمالك التعادل أمام فاركو في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الـ14 لمسابقة الدوري المصري.

تشكيل الزمالك ضد فاركو في الدوري

ويضم التشكيل كل من: حراسة المرمى: محمد أبوجبل خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي خط الوسط: طارق حامد – إسلام جابر - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو" - سيد عبد الله خط الهجوم: عمر السعيد ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح وحازم إمام ومحمد أشرف " روقا" وإمام عاشور ومحمود عبد الرازق"شيكابالا" وأيمن حفني وسيف الدين الجزيري.