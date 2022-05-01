انت الان تتابع تفاصيل خبر ثاني أيام عيد الفطر.. محمد رمضان يحيي حفلًا غنائيًا في السعودية حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /695182/ثاني-أيام-عيد-الفطر-محمد-رمضان-يحيي-حفلا-غنائيا-في-السعودية

يستعد الفنان ومطرب المهرجانات محمد رمضان لإحياء حفلًا غنائيٕا يوم الثلاثاء المقبل الموافق ثانى أيام عيد الفطر المبارك وذلك في المملكة العربية السعودية.

دوت الخليج يرصد موعد إحياء الفنان محمد رمضان حفل بالسعودية.

حفل محمد رمضان في السعودية

ومن المقرر أن يقدم محمد رمضان عدد من الأغاني التي حققت صدى واسع ولاقت ردود فعل إيجابية من قبل الجمهور وأبرزها نمبر وان ومافيا.

محمد رمضان يتألق في مسلسل المشوار

وعلى الصعيد الآخر يُعرض حاليًا للفنان محمد رمضان مسلسل المشوار والذب تعرضه قناة dmc بشكل حصرى طوال أيام شهر رمضان في تمام الساعة 8 مساءً حيث يجسد محمد رمضان ودينا الشربينى دور زوجين، ويعملان باليومية فى إحدى شركات الملاحة بمنطقة المكس فى مدينة الإسكندرية، ويواجهان العديد من الصعوبات فى حياتهما، وتكشف الأحداث حكاية "ماهر" الذى يجسده محمد رمضان وزوجته ورد "دينا الشربينى" مع توالى الحلقات فى إطار اجتماعى مشوق

مسلسل المشوار بطولة محمد رمضان ، دينا الشربيني ، بيومي فؤاد ، أحمد مجدي ، أحمد صفوت ، أحمد كمال ، محمود الليثي ، ندى موسى ، محمد عبده كارولين خليل ، ثراء جبيل ، حنان يوسف ، سارة عبد الرحمن ، محسن. منصور ، سما إبراهيم ، وتأليف محمد فريد ، وإخراج محمد ياسين ، وإنتاج “ميديا ​​هوب سعادة – جوهر”.

وفيما يخص مواعيد مسلسل المشوار، يعرض عبر شاشة قناة dmc في تمام الساعة 8:10 مساءً، ويعاد الساعة 2 ظهرًا و1:45 صباحًا، أما الإعادة الثانية عبر شاشة قناة dmc دراما في تمام الساعة 11:15 مساءً.

وتعاد الحلقة أيضًا الساعة 4:30 صباحًا و10:30 صباحًا، ويضم المسلسل في بطولته بجانب دينا الشربيني ومحمد رمضان، عدد من النجوم مثل بيومي فؤاد، ندى موسى، أحمد كمال، أحمد صفوت، أحمد مجدي، وآخرين والعمل من تأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين.