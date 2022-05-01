ترتيب الدوري المصري موسم 2022

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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - فشل النادي الأهلي في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي، بعد تعادله أمام نادي سيراميكا كليوباترا بهدف لكل منهما.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب الدوري المصري

الزمالك 38 نقطة

الأهلي 33 نقطة

بيراميدز 29 نقطة

فيوتشر 28 نقطة

سموحة 27 نقطة

البنك الأهلي 23 نقطة

فاركو 23 نقطة

طلائع الجيش 22 نقطة

إنبي 20 نقطة

غزل المحلة 20 نقطة

المصري 19 نقطة

الاتحاد السكندري 19 نقطة

سيراميكا كليوباترا 18 نقطة

الجونة 17 نقطة

المقاولون العرب 13 نقطة

الإسماعيلي 11 نقطة

مصر المقاصة 10 نقاط

إيسترن كومباني 10 نقطة.

نتيجة مباراة الأهلي والرجاء

وحقق النادي الأهلي الفوز على فريق الرجاء المغربي بنتيجة 2\3 بمجموع لقاي الذهاب والعودة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 1\2، عن طريق عمرو السولية من ركلة جزاء، وحسين الشحات مبعد عرضية من بيرسي تاو، فيما أحرز هدف الرجاء محمد زريدة.

وفي مباراة العودة التي انتهت بالتعادل الفريقان بهدف لكل منهما.

تقدم فريق الرجاء عن طريق فابريس نجوما في الدقيقة 5، وتعادل محمد عبد المنعم للأهلي في الدقيقة 44

وشهدت مباراتي الذهاب والعودة إضاعة النادي الأهلي لركلتي جزاء، حي أضاع عمرو السولية في لقاء الذهاب، بينما أضاع علي معلول في لقاء العودة.

الأهلي في نصف النهائي

بهذه النتيجة يصعد النادي الأهلي لمواجهة نادي وفاق سطيف الجزاري بعد أن استطاع هزيمة الترجي التونسي بهدف مقابل لا شيئ، في مباراتي الذهاب والعودة.

حيث انتهت مباراة الذهاب في الجزائر بين وفاق سطيف والترجي بالتعادل السلبي، لكن نجح الفريق الجزائري في خطف بطاقة التأهل من ملعب رادس بتونس، بعد الفوز بهدف دون رد.