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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 10:46 صباحاً - محمد السيد - /695180/اليوم-طرح-فيلم-واحد-تاني-بطولة-أحمد-حلمي-في-السينمات

قررت الشركة المنتجة طرح فيلم واحد تاني بطولة الفنان أحمد حلمي، اليوم الأحد في دور العرض السينمائية لينافس ضمن أفلام عيد الفطر.

دوت الخليج يرصد موعد طرح فيلم واحد تاني.

قصة فيلم واحد تاني

وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامي ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددًا

بوستر فيلم واحد تاني

شارك الفنان أحمد حلمي متابعيه وجمهوره بنشره بوستر دعائي جديد لأحدث أفلامه والذي يحمل اسم “واحد تاني” والذي سيتم طرحه في دور العرض السينمائية بعيد الفطر المقبل.

وظهر الفنان أحمد حلمي في البوستر الجديد للفيلم، وهو يرتدي بدلة حمراء مغطى ببلاستيك تغليف الأجهزة، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

ويشار أن الشركة المنتجة لـ فيلم واحد تاني للفنان أحمد حلمي كانت قد طرحت مؤخرًا البرومو التشويقي الخاص بالعمل، وشهد البرومو ظهور الفنان أحمد حلمي، الذي يقول في بدايته: “اللي حصلي محصلش لحد” وبعد ذلك يظهر مجموعة مشاهد رومانسية بين أحمد حلمي وروبي التي تشاركه بطولة الفيلم بجانب بعض المواقف الكوميدية التي تجمعه بسيد رجب ونسرين أمين.

أبطال فيلم واحد تاني

ويضم فيلم واحد تاني الذي كان يحمل اسم العيل في بطولته بجانب أحمد حلمي عدد من النجوم مثل نسرين أمين، وسيد رجب، وأحمد مالك، وعمرو عبد الجليل، وروبي، وعمرو وهبة، وآخرين والمسلسل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

آخر أعمال أحمد حلمي

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلمي كان فيلم “خيال مآته” الذي عرض عام 2019 وحقق نجاحا كبيرًا حيث شهد العمل آخر ظهور للفنان الراحل حسن حسني، وشارك في بطولة الفيلم بجانب أحمد حلمي، وحسن حسني كلا من الفنانة منة شلبي، بيومي فؤاد، وانتصار ، وسامي مغاوري، وآخرين والفيلم من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.