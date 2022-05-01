الرئيس السيسي احتفالا بعيد العمال: بالعمل تبنى الأمم وتبنى الحضارات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 10:26 صباحاً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمة ألقاها بمناسبة عيد العمال عن احتفالنا بعيد العمل اليوم، إنه فرصة للوقوف على ما أحرزه عمال مصر الأوفياء من تقدم في بناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: أتوجه بأسمى آيات التهانى على عاملات وعمال مصر والأمة العربية والإسلامية بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر وعيد العمال.

وتابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: بالعمل تبنى الأمم وتبنى الحضارات لقد مر العالم في الأونة الأخيرة بأزمات متعددة لعل أبرزها أزمة كورونا .

وشهد الأسبوع المنقضي، نشاطًا مكثفًا للرئيس عبد الفتاح السيسى، علي المستويين الداخلي والخارجي، إضافة إلي عدد من التوجيهات المهمة فى مختلف القطاعات.

ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التهئنة للمصريين الأقباط، بمناسبة عيد القيامة المجيد، داعيًا الله بأن يعيده على مصر بكل خير. وقال الرئيس السيسى، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، إن هذه المناسبة لفرصة جديدة لتأكيد وحدتنا على أرضية الوطن والمواطنة، التي هي عماد جمهوريتنا الجديدة.

وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الأربعين لتحرير سيناء، قال الرئيس السيسى، إن يوم الخامس والعشرين من أبريل سيظل يوما خالدًا في ذاكرة أمتنا تجسدت فيه قوة الإرادة وصلابة العزيمة أكدتها أجيال أدركت قيمة الانتماء لوطنها فوهبت أنفسها للدفاع عن ترابه تلوح عاليًا برايات النصر في سماء العزة والكرامة الوطنية.