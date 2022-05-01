التعليم العالي: ورشة عمل حول آخر التطورات في أنظمة الهوائيات الحديثة للاتصالات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 10:25 صباحاً - تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. شيرين عبدالقادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، حول استقبال قسم هندسة الموجات الميكروئية بالمعهد برئاسة د. أحمد عطية، العالم المصري الجليل د. يحيى عنتر الأستاذ بالكلية العسكرية الملكية الكندية، ورئيس جمعية الهوائيات وانتشار الموجات بمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات؛ ‎لإلقاء محاضرة عامة بورشة عمل بعنوان "‎التطورات الحديثة والاتجاهات المستقبلية في أنظمة الهوائيات الحديثة للاتصالات وأجهزة

الاستشعار"، بحضور نُخبة من الخبراء والمُختصين من داخل وخارج المعهد.

وخلال فعاليات ورشة العمل، أشاد د. يحيى عنتر بالإمكانات البشرية والمعملية الحديثة بمعهد بحوث الإلكترونيات، معربًا عن إعجابه بالمستوى الذي ارتقى إليه المعهد، مشيرًا إلى الفرص المُتاحة للمعهد من خلال المنح المُقدمة من جمعية الهوائيات وانتشار الموجات بمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، مثل منح طلاب الدكتوراه لحضور المؤتمرات الدولية، ومنح المرأة في الهندسة لتشجيع الباحثات في هذا المجال، وأيضًا فرص التعاون المُشترك في الأبحاث والمشروعات البحثية، مشيرًا إلى إمكانية تنظيم ورش عمل دولية بالمُشاركة بين المعهد والجمعية؛ لربط الباحثين في مصر وإفريقيا بأنشطة جمعية الهوائيات وانتشار الموجات.

وناقشت الندوة العديد من الاتجاهات الحديثة في علوم الهوائيات ومنها: (الهوائيات فى تطبيقات الأقمار الصناعية، الهوائيات في نُظم الاتصالات اللاسلكية في الجيل الخامس والجيل السادس، الهوائيات في نُظم إنترنت الأشياء، الهوائيات في المُستشعرات، نظم الهوائيات واستخداماتها في الحيز القريب).