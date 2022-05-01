جدة - نرمين السيد - وقال الرئيس خلال كلمته بعيد العمال: احتفالنا بعيد العمال اليوم هو فرصة حقيقية للوقوف على ما أحرزه عمال مصر الأوفياء من تقدم فى بناء الجمهورية الجديدة، وأولينا اهتماما بالغا للتحول الرقمى فى مجالات الدولة وكل خدماتها. وتابع: قدمنا الدعم والحماية الاجتماعية اللازمة للفئات الأكثر احتياجا من خلال المنح النقدية للعمالة غير المنتظمة وتوفير فرص عمل خلال أزمة كورونا. وأضاف: أصدرنا حزمة من الإعفاءات والمزايا النقدية لأصحاب الأعمال لتخفيف الأعباء عن كاهلهم خلال أزمة كورونا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السيسى: نشهد جهود عمال مصر الأوفياء لبناء الجمهورية الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.