محافظ الجيزة يستقبل وفدا كنسيا لتقديم التهنئة بعيد الفطر (صور)

جدة - نرمين السيد - أكد أحمد راشد محافظ الجيزة، على وحدة نسيج الشعب المصرى، مشيراً إلى أن علاقات المحبة والألفة بين المصريين لا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد، وإنما هى ثوابت فى عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال ولم ولن تنجح أى محاولات لزعزعتها أو التأثير عليها.





تصريحات المحافظ جاءت خلال استقباله وفدا كنسيا ضم الأنبا ثيئودسيوس أسقف الجيزة والأنبا توماس عدلى مطران الجيزة والفيوم للأقباط الكاثوليك والأنبا صموئيل أسقف طموه وتوابعها، والقس بشير أنور راعى الأقباط الإنجليين وذلك؛ لتقديم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. وأعرب المحافظ عن خالص الشكر والتقدير لزيارة وفد الكنائس المصرية، مؤكداً أن روح الوحدة الوطنية التى تجمع أبناء الشعب المصرى هى الضمانة الوحيدة لمواجهة أية تحديات. وقد حرص أحمد راشد محافظ الجيزة خلال اللقاء على تقديم التهنئة لجموع الشعب المصرى وأبناء المحافظة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك داعيا الله أن يعيده على مصر وشعبها بدوام الخير والرخاء والأمن والأمان تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية. من جانبهم، عبر أعضاء الوفد الكنسى عن خالص التهانى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مؤكدين على علاقات الود والمحبة والترابط التى تجمع أبناء الشعب المصرى.

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