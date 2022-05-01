القوى العاملة تتابع تنفيذ إجازة أول مايو مدفوعة الأجر للقطاع الخاص

جدة - نرمين السيد - وجّه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مديرى مديريات القوى العاملة ومكاتبها فى المحافظات، بمتابعة تنفيذ إجازة مدفوعة الأجر، اليوم الأحد أول مايو 2022، التى أُعطيت للعاملين فى القطاع الخاص بالشركات والمصانع، وذلك بمناسبة عيد العمال.





وأوضح وزير القوى العاملة، أنّه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل، ويستحق العامل فى هذه الحالة إضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلى هذا الأجر. وكانت وزارة القوى العاملة، قد أصدرت منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، يقضى باعتبار الأحد أول مايو إجازة بأجر كامل للعاملين المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003، وذلك بمناسبة عيد العمال.

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