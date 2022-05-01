جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمة ألقاها بمناسبة عيد العمال عن احتفالنا بعيد العمل اليوم، إنه فرصة للوقوف على ما أحرزه عمال مصر الأوفياء من تقدم فى بناء الجمهورية الجديدة.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسى فى كلمة بعيد العمال: أسمى التهانى لعمال وعاملات مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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