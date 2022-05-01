التعليم العالى: ورشة عمل حول التطورات فى أنظمة الهوائيات الحديثة للاتصالات

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا مقدمًا من الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، حول استقبال قسم هندسة الموجات الميكروئية بالمعهد برئاسة الدكتور أحمد عطية، العالم المصرى الجليل والدكتور يحيى عنتر الأستاذ بالكلية العسكرية الملكية الكندية، ورئيس جمعية الهوائيات وانتشار الموجات بمعهد مهندسى الكهرباء والإلكترونيات؛ ‎لإلقاء محاضرة عامة بورشة عمل بعنوان "‎التطورات الحديثة والاتجاهات المستقبلية فى أنظمة الهوائيات الحديثة للاتصالات وأجهزة الاستشعار"، بحضور نُخبة من الخبراء والمُختصين من داخل وخارج المعهد.





وخلال فعاليات ورشة العمل، أشاد الدكتور يحيى عنتر بالإمكانات البشرية والمعملية الحديثة بمعهد بحوث الإلكترونيات، معربًا عن إعجابه بالمستوى الذى ارتقى إليه المعهد، مشيرًا إلى الفرص المُتاحة للمعهد من خلال المنح المُقدمة من جمعية الهوائيات وانتشار الموجات بمعهد مهندسى الكهرباء والإلكترونيات، مثل منح طلاب الدكتوراه لحضور المؤتمرات الدولية، ومنح المرأة فى الهندسة لتشجيع الباحثات فى هذا المجال، وأيضًا فرص التعاون المُشترك فى الأبحاث والمشروعات البحثية، مشيرًا إلى إمكانية تنظيم ورش عمل دولية بالمُشاركة بين المعهد والجمعية؛ لربط الباحثين فى مصر وإفريقيا بأنشطة جمعية الهوائيات وانتشار الموجات. وناقشت الندوة العديد من الاتجاهات الحديثة فى علوم الهوائيات ومنها: (الهوائيات فى تطبيقات الأقمار الصناعية، الهوائيات فى نُظم الاتصالات اللاسلكية فى الجيل الخامس والجيل السادس، الهوائيات فى نُظم إنترنت الأشياء، الهوائيات فى المُستشعرات، نظم الهوائيات واستخداماتها فى الحيز القريب).

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