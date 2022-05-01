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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 09:49 صباحاً - محمد السيد - /695179/موعد-مباراة-بيراميدز-ضد-الجونة-فى-الدوري-المصري

يدخل فريق بيراميدز مباراته اليوم الأحد، أمام فريق الجونة ضمن منافسات فى الجولة السابعة عشرة من الدوري، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

نتيجة مباراة بيراميدز ضد الأهلي فى الدوري

حقق الأهلي الفوز على نظيره بيراميدز بنتيجة 3/0 "الأهلي وي السلام"، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر من الدوري المصري الممتاز

وبدأ النادي الأهلي بستحاز نسبياً على بيراميدز ولكن دون تشكيل أي خطورة على مرمى الفريق السماوي، ليدخل بيراميدز اللقاء وهدد مرمى النادي الأهلي في أكثر من كرة أخطرها فرصة إبراهيم عادل بعدما راوغ محمد عبد المنعم ووضعها على يمين المرمى بقليل.

في المقابل حاول الأهلي تنظيم هجمات عن طريق أحمد عبد القادر وأفشة ولكن نجحو لاعب يبيراميدز في إبعاد أي خطورة عن مرماهم .

لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

الأهلي ضد بيراميدز

وفي الشوط الثاني أختلف الأمر وبدأ الأهلي في تهديد مرمى بيراميدز بقوة وسجل هدف سريعاً عن طريق محمد مجدي أفشة في الدقيقة 47. وأحرز أفشة الهدف بعد خطأ من عبد الله السعيد بتمرير الكرة بشكل خطأ، لينفرد اللاعب بشريف إكرامي ويضعها في الشباك.

انتهت أحداث مباراة بيراميدز والبنك الأهلي

انتهت أحداث مباراة بيراميدز والبنك الأهلي، بنتيجة هدف دون رد لصالصح الفريق السماوي، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

سجل رمضان صبحي هدف الفوز في المباراة في الدقيقة الحادية والثماناون من عمر المباارة، من خلال كرة عرضية من دونجا من الطرف الأيمن لصالح بيراميدز شتتها أحمد ياسين بشكل خاطيء لتصل إلى رمضان صبحي الذي تبادل الكرة مع عبد الله السعيد وسدد كرة بالقدم اليسرى داخل الشباك.

هدد بيراميدز مرمى البنك الأهلي في الدقائق الأولى عن طريق فاجري، من خلال تمريرة سحرية من عبد الله السعيد إلى فاجري لاكاي مهاجم بيراميدز الذي سدد كرة رائعة من يمين منطقة الجزاء لصالح براميدز لكنها ارتدت من القائم الأيمن لمرمى فريق البنك الأهلي.

عاد البنك الأهلي لأحداث المباراة، ليعود الضغط والزحام في منصف الملعب، ومحاولة الفريق السماوي إحراز وسيطرة على الكرة.