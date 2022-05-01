مبادرة صوتك مسموع تعاملت مع أكثر من 13.9 ألف طلب واستغاثة خلال أبريل

جدة - نرمين السيد - وذلك فى ضوء توجه الدولة المصرية بكل أجهزتها للتحول الرقمى، واستكمالاً لأهداف خطة عمل وزارة التنمية المحلية فى تلقى وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونياً من خلال مبادرة "صوتك مسموع" والتى أطلقها محمود شعراوى وزير التنمية المحلية فى أكتوبر 2018 تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، بما يجعلها قناة تواصل رسمية ذو اتجاهين بين المواطن والحكومة والأجهزة التنفيذية بالمحافظات.

وأعلن محمود شعراوى، أن مبادرة "صوتك مسموع" تلقت منذ انطلاقها وحتى الآن أكثر من 467 ألف رسالة، تضمنت هذه الرسائل 87 ألف شكوى تم حل 84,4 ألف شكوى بنسبة 97 % وجار حل 2641 شكوى، مشيرا إلى أهمية فتح وتنويع قنوات تلقى ورصد شكاوى واستغاثات المواطنين بصفة مستمرة، والعمل على سرعة اتخاذ اللازم.

وكشف محمود شعراوى عن نتائج مبادرة "صوتك مسموع" خلال شهر أبريل 2022 حيث تلقت المبادرة 13,9 ألف رسالة منها 1997 شكوى تم الرد على 1599 شكوى منها بنسبة 80% وجار حل 398 شكوى.

وأوضح شعراوى أن شكاوى المواطنين التى تلقتها المبادرة خلال شهر أبريل، تنوعت ما بين شكاوى للقمامة والتى بلغ عددها 291 شكوى، والإشغالات 282 شكوى، ومخالفات البناء 100 شكوى، والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 56 شكوى، والفساد 8 شكاوى، و9 شكاوى خاصة بمبادرة "حياة كريمة"، إضافة إلى 21 شكوى خاصة بأسعار السلع، وتم توجيهها للجهات المختصة بالمحافظات لاتخاذ اللازم، مؤكدًا أن متابعة حل شكاوى المواطنين وتحقيق رضاهم عن الخدمات المقدمة إليهم بكافة المحافظات هو أحد أهم محاور تقييم عمل قيادات الإدارة المحلية.

وأكد محمود شعراوى، أن مبادرة "صوتك مسموع" ساهمت فى إحداث نقلة نوعية فى خدمة شكاوى المواطنين بسرعة توصيل صوتهم من خلال وسائل التواصل المختلفة التى تتيحها المبادرة، لافتا إلى أن المبادرة تلقت عبر الواتس آب 11,4 ألف رسالة خلال شهر أبريل، تضمنت 1688 شكوى، تم حل 1365 شكوى منها بنسبة 81%، وبلغ عدد المتابعين للصفحة 71,5 ألف متابعًا، وتلقت الصفحة 2321 رسالة من المواطنين منها 301 شكوى تم حلها بنسبة 76%.

وتلقت خدمة البريد الإلكترونى 137 رسالة منها 8 شكاوى تم حلها بنسبة 62,5%، وتلقت خدمة الخط الساخن 396 اتصالاً تليفونيا، تضمنت اقتراحات للمواطنين واستفسارات عن الشكاوى المقدمة خاصة المتعلقة بأسعار السلع.

وأشار محمود شعراوى، إلى أن محافظات الجيزة والقليوبية والقاهرة و الدقهلية والغربية والمنيا وأسيوط وبورسعيد كانت الأكثر استجابة للشكاوى التى تلقتها المبادرة خلال شهر أبريل، مقدماً الشكر لجميع المسؤولين الذين يسارعون فى تقديم الخدمات للمواطنين، وحل مشكلاتهم.

وقال شعراوى إنه يتابع يوميا الشكاوى المقدمة للمبادرة، ومعدل الاستجابة للشكاوى وحلها، ومدى التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لسرعة التفاعل مع الشكاوى التى يتم رصدها من خلال المبادرة.

وأضاف محمود شعراوى، أن الوزارة حريصة على التواصل مع المواطنين وحل الشكاوى المقدمة منهم، مشددا على فرق العمل المتصلة بالمبادرة، وكذا القيادات المحلية المتفاعلة مع شكاوى المواطنين، بضرورة فحص الشكاوى التى تستقبلها الوزارة من خلال المبادرة، والاستجابة السريعة المباشرة لها، والرد عليها، والتفاعل السريع مع المستجدات التى تهم المواطنين مثل ارتفاع الأسعار ومواعيد غلق المحال الجديدة، والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، بالإضافة إلى محاور عمل المبادرة وذلك بابلاغهم عن المخالفين وسرعة تحرك المبادرة للتصدى الجاد والحاسم للمشكلات.