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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 08:43 صباحاً - محمد السيد - /695176/موعد-مباراة-برشلونة-ضد-مايوركا-والقنوات-الناقلة

يدخل فريق برشلونه مباراته اليوم الأحد، أمام نظيره مايوركا، ضمن منافسات الدوري الإسباني، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

يخوض برشلونة ضد ريال مايوركا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 1

ترتيب الفريقين فى الدوري

ويحتل فريق رايو فايكانو رصيده إلى 40 نقطة ليرتقي إلى المركز الحادي عشر في ترتيب جدول الدوري الإسباني، بينما يمكلك فريق برشلونة 63 نقطة في المركز الثاني بفارق 15 نقطة عن المتصدر ريال مدريد.

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد

حقق برشلونة الفوز على نظيره ريال مدريد، بنتيجة 4/0، على ستاد "سنتتياجو بيرنابيو" ضمن مباريات الأسبوع الـ29 من الدوري الإسباني.

وسيطربرشلونة على معظم مجريات المبارة ، في غياب تام للاعبي ريال مدريد الذين لم يكونوا في يومهم، وتأثروا بشكل كبير بغياب كريم بنزيما الذي غاب للإصابة.

وافتتح برشلونة التسجيل في الدقيقة التاسعة والعشرين من عمر المباراة، بالهدف الأول عن طريق بيير أوباميانج من خلال مجهود فردي مميز من عثمان ديمبيلي على الجبهة اليمنى أنهاه بعرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها بيير إيميريك أوباميانج برأسية قوية وضعت الكرة داخل الزاوية اليمنى لمرمى الحارس تيبو كورتوا.

ريال مدريد ضد برشلونة

وفي شوط المباراة الثاني أستمر برشلونة في ضغطه وسجل فيران توريس الهدف الثالث بعد لعبه جماعية، أرسلها أوباميانج له بشكل مميز ليضعها توريس في الشاباك على يسار كورتوا الذي وقف ساكناً يتابع الكرة.