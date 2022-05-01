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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 08:43 صباحاً - محمد السيد - /695174/مواعيد-مباريات-اليوم-الأحد-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الأحد، العديد من المواجهات الهامة فى مختلف أندية دوريات العالم، ومن أبرزها مباراة الزمالك ضد إيسترن كومباني ضمن منافسات الدوري المصري.

ويرصد تحيا مصر مواعيد مباريات اليوم:

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

يخوض فريق إيفرتون ضد تشيلسي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً،عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

يخوض توتنهام ضد ليستر سيتي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium

يخوض وست هام ضد آرسنال ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، عبر قنوات 0beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

يخوض إلتشي ضد أوساسونا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية ظهراً، عبر قنوات beIN Sports HD 1

يخوض غرناطة ضد سيلتا فيجو، ووالتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً، عبر قنوات beIN Sports HD 1

يخوض برشلونة ضد ريال مايوركا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري المصري

يخوض الجونة ضد بيراميدز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، عبر قنوات on time sport 3

يخوض المصري البورسعيدي ضد المقاولون العرب، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، عبر قنوات on time sport 2

يخوض إيسترن كومباني ضد الزمالك، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، عبر قنوات on time sport 1