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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 08:43 صباحاً - محمد السيد - /695174/مواعيد-مباريات-اليوم-الأحد-والقنوات-الناقلة
تقام اليوم الأحد، العديد من المواجهات الهامة فى مختلف أندية دوريات العالم، ومن أبرزها مباراة الزمالك ضد إيسترن كومباني ضمن منافسات الدوري المصري.
ويرصد تحيا مصر مواعيد مباريات اليوم:
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
يخوض فريق إيفرتون ضد تشيلسي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً،عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium
يخوض توتنهام ضد ليستر سيتي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً، عبر قنوات beIN Sports 1 HD Premium
يخوض وست هام ضد آرسنال ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، عبر قنوات 0beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
يخوض إلتشي ضد أوساسونا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية ظهراً، عبر قنوات beIN Sports HD 1
يخوض غرناطة ضد سيلتا فيجو، ووالتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة والربع عصراً، عبر قنوات beIN Sports HD 1
يخوض برشلونة ضد ريال مايوركا، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً، عبر قنوات beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري المصري
يخوض الجونة ضد بيراميدز، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، عبر قنوات on time sport 3
يخوض المصري البورسعيدي ضد المقاولون العرب، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، عبر قنوات on time sport 2
يخوض إيسترن كومباني ضد الزمالك، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، عبر قنوات on time sport 1
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