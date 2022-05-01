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السفير المصري في بنما سيتي يلتقي المدير العام للمنطقة الحرة في مدينة...

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 08:22 صباحاً - اجتمع السفير ياسر الشواف، سفير مصر في بنما سيتي، مع المدير العام للمنطقة الحرة في مدينة كولون البنمية “جيوفاني فيراري”، بمقر السفارة المصرية يوم ٢٩ أبريل الجاري، حيث ركز الاجتماع على بحث سبل تعظيم أطر التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمنطقة الحرة في كولون، والتي تعد ثاني أكبر منطقة حرة في العالم.

ركز الاجتماع كذلك على سبل تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والسياحية بين الدولتين من خلال امكانية المشاركة المصرية في المعارض التجارية والثقافية التي سوف يتم اقامتها في المنطقة الحرة في كولون خلال الفترة المقبلة. كما تم مناقشة مشروع اتفاق للتعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ونظيرتها البنمية.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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