الأوقاف تدشن مجلتها التجديدية «الاجتهاد» عقب عطلة عيد الفطر المبارك

جدة - نرمين السيد - وتهدف المجلة إلى تشجيع الباحثين من الأئمة وشباب أعضاء هيئة التدريس وغيرهم إلى الاجتهاد فى دراسة القضايا العصرية فى ضوء فقه الواقع مع الحفاظ على ثوابت الشرع الشريف فى إطار فهم مقاصده العامة ، ونؤمل أن تكون هذه المجلة بإذن الله تعالى أحد أهم منابر التجديد فى القرن الحادى والعشرين.

وأوضحت الأوقاف أنها ستوفر المجلة مكافآت جيدة للباحثين والكتاب الجادين فى تناول قضايا التجديد تشجيعًا على فتح باب الاجتهاد أمام الجادين من أهل الاختصاص والنظر القادرين على فهم الدليل وإنزاله على مظانه من الواقع فى فهم مستنير للدليل والواقع معًا.