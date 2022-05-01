جدة - نرمين السيد - قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد معتدل على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب الصعيد؛؛ لطيف ليلا على كافة الأنحاء.





وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية غربية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بشرى سارة من الأرصاد بشأن طقس اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.