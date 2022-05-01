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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 03:49 صباحاً - محمد السيد - /695173/الفنان-فتحي-عبد-الوهاب-يهاجم-vodafone-فودافون

Vodafone فودافون انتقد النجم فتحي عبد الوهاب أداء شركة فودافون قائلاً: "ندمان على التعامل معاكم". ورد مسئولي خدمة عملاء فودافون متطالبين بمعرفة السبب. فعلق النجم على صفحة فودافون الرسمية قائلاً: " الشبكة عندكم واقعة ولازم أعرض المشكلة على الملأ".

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