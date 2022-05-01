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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 02:43 صباحاً - محمد السيد - /695172/ملف-سري-الحلقة-29-صدمة-كارولين-عزمي-بعد-معرفة-انتحال-والدها-شخصية-أخر

مسلسل ملف سري الحلقة 29، بدأت بذهاب يوسف المالكي "ماجد المصرى" لهارون لتعزيته في وفاة ابنه عادل، وينصحه بالتراجع عن فكرة التبرع بأملاكه للجمعيات الخيرية، لكنه لازال عن رأيه.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث مسلسل ملف سري الحلقة 29

وانتقل المشهد لـ ليل "محمد محمود عبد العزيز" الذي يكشف لجوري "كارولين عزمي" حقيقة والده يوسف المالكي، واعترف لها بأنها أخوها الكبير وأن يوسف المالكي استغل اسم شخص أخر منذ 35 عاما واسمه الحقيقي عاشور.

صدمت جورى بعد سماها بتلك الأشياء وواجهت والدها قائلا بإنها ستأخذ نديم ابن أخيها وتبعد عنه حتى لا يقوم والدها يتدمير مستقبلها.

الشرطة تقبض على هارون المالكي ويوسف المالكي

يتعرض هارون المالكي ويوسف للسجن من قبل الشرطة، وكان قد رفض يوسف تسليم نفسه لتخرج جوري وتهدده بأنها ستلقي نفسها أمام الرصاص سيطلقها ستقف أمامها فيقوم بتسليم نفسه.

يحيى يكشف اصابة شقيقه بمرض نفسي متعلقا بوالده

اكتشف المستشار يحيي “هاني سلامة” أن أخيه شاكر هو سبب كل ما حدث له فذهب له ليجد شاكر يتحدث لشخص ويلومه على كل ما حدث، وأنه السبب فيما جرى، بعدها أدرك يحيى أنه يتحدث لوالده الذي يراه شاكر بينما لا يراه يحي فيحاول يحيى اخباره بأن والده قد مات ولكن لم يصدقه ليعيد النظر مرة أخرى للكرسي فلم يجد أحدا.

تفاصيل مسلسل ملف سري

جدير بالذكر أنه يضم مسلسل ملف سري في بطولته عدد من النجوم بجانب هاني سلامة ونضال الشافعي، مثل محسن محيي الدين، ماجد المصري، إدوارد، مادلين طبر، ميرهان حسين، عائشة بن أحمد، صبا الرافعي، كارولين عزمي، دنيا عبد العزيز، إيمان سلامة ، وآخرين والعمل من تأليف محمود حجاج، ومن إخراج حسن البلاسي.

وفيما يخص مواعيد عرض مسلسل ملف سري فهو يعرض عبر شاشة قناة cbc الفضائية في تمام الساعة العاشرة مساءً، بينما يعرض عبر شاشة قناة الحياة يوميًا طوال شهر رمضان في تمام الساعة التاسعة مساءً بجانب عرضه عبر منصة واتش ات watchit الرقمية.