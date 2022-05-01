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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 02:43 صباحاً - محمد السيد - /695168/مسلسل-شغل-في-العالي-الحلقة-29-فيفي-عبده-وشيرين-رضا-يكتشفان-الخائن-بشركتهما

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل شغل في العالي الحلقة 29.

القبض على الجاسوس

شهدت الحلقة 29 من مسلسل شغل في العالي أحداث مثيرة ولافته للانتباه حيث اكتشفت شيرين رضا وفيفي عبده الجاسوس والخائن بشركتهما قبل أن يتم سرقتها.

أبطال مسلسل شغل عالي

مسلسل شغل عالي، بطولة فيفي عبده، شيرين رضا، توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، كريم سرور، وعدد من ضيوف الشرف، من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل.

وكانت الفنانة فيفي عبده قد أعلنت وفاة شقيقتها، منذ فترة، عبر حسابها الرسمي بتطبيق «إنستجرام»، وذلك قبل استكمالها تصوير مسلسلها «شغل عالي» بعد تلقيها العزاء في منزلها وانتهاء فترة الحداد.

آخر عمال فيفي عبده وشيرين رضا

وكانت آخر أعمال الفنانة فيفي عبده في مجال الدراما التليفزيونية مشاركتها في بطولة مسلسل «مملكة الغجر» قبل 3 أعوام، الذي شارك في بطولته كل من حورية فرغلي، ميار الغيطي، حازم سمير، أحمد كرارة، محمد سليمان، عزة مجاهد، حسام الجندي، هبة عبد العزيز، سناء شافع، غفران محمد وكوكبة من النجوم، من تأليف محمد الغيطي وإخراج عبد العزيز حشاد.

بينما آخر أعمال شيرين رضا، مسلسل 60 دقيقة، من بطولة ياسمين رئيس، ومحمود نصر، وشيرين رضا، وخالد كمال، وفاطمة البنوي، ومها نصار، وأحمد كشك، وبمشاركة سوسن بدر، وأحمد رزق، وحنان يوسف، وأحمد الرافعي، ومروة الأزلي وآخرين، وهو من تأليف محمد هشام عبيّة وإخراج مريم أحمدي

يخوض محمود نصر من خلال هذا العمل أولى بطولاته في الدراما المصرية ويوضح أن "المسلسل يتطرق إلى مناطق شائكة ومعتمة"، مردفاً بالقول أن "60 دقيقة"، يقدم "طرحاً مختلفاً عن السائد، ويتميز بجرأة المضمون، وإلى أي مدى يحمل الإنسان أسراراً يتحفظ عن الكشف عنها!"