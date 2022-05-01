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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 02:43 صباحاً - محمد السيد - /695167/مسلسل-في-بيتنا-روبوت-2-الحلقة-9-لذيذ-ينقذ-سارة-بعد-محاولة-قتلها

مسلسل في بيتنا روبوت 2 الحلقة 29، بدأ بذهاب يوسف “هشام جمال” للتمرين في الجيم مع الروبوت لذيذ “عمرو وهبة” وأصيب أثناء التمرين، وتقابل هناك بـ سامح مع الربوت الخاص به.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أحداث مسلسل في بيتنا روبوت 2

حاولت سارة “ملك أحمد زاهر” أن تصلح بين يوسف وصديقه علاء بعدما تسبب الأخير في ضياع المستوى الخامس من مسابقة الروبوتات حيث قام بإعطاء الحكم رشوة.

لذيذ ينقذ سارة من محاولة قتلها

يحضر يوسف لسارة زوجته مفاجأة ويخبرها بأنه يتركها على الباب وعندما تفتح تجد أمامها آسر ياسين، لكنه ليس حقيقي وهي مجرد خدعة من يوسف لـ سارة التي تخبره كم تحبه، وبعد انهاء حديثهم تصر سارة أن توصله لسيارته وبعد وصولهم يأتي رجل غريب يخطط لصدم سارة بسيارته ويقوم بالفعل بتنفيذ الخطة لذا لم يجد لذيذ سوى الدفاع عنها ودفعها ووقوفه امام السيارة بدلا منها.

مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني

جدير بالذكر، أن يعرض مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني على شبكة قنوات الحياة الفضائية في تمام الساعة 6:20 مساءً ويعاد الساعة 1 صباحًا و10 صباحًا في اليوم التالى، كما يتم عرض المسلسل على منصة “WATCH IT”، كما ينطلق عرضه أيضًا على قناة CBC في تمام الساعة 6:20 دقيقة مساءً، وقناة DMC في تمام الساعة 7 مساءً والإعادة الأولى الساعة 1 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 11 صباحًا اليوم التالي.

قصة مسلسل في بيتنا روبوت الجزء الثاني

وتدور قصة الجزء الثاني حول ظهور مهندس منافس جديد ليوس بشركه منافسه ويقوم بتصنيع روبوت منافس يتميز بالقوة اسمه "متين" وتدور بينهم مسابقات لتحديد الروبوت الأفضل على مدار الحلقات، وعلى الجانب الآخر، يفاجئ يوسف وساره بحملها في أول حلقه وتظهر معاناة ومشاكل االزواج في فترة الحمل.

مواعيد عرض مسلسل في بيتنا روبوت

يعرض مسلسل «في بيتنا روبوت 2» يوميًا على شبكة قنوات الحياة الفضائية في تمام الساعة 6:20 مساءً ويعاد الساعة 1 صباحًا و10 صباحًا في اليوم التالى، كما يتم عرض المسلسل على منصة “WATCH IT”.،كما ينطلق عرضه أيضًا على قناة CBC في تمام الساعة 6:20 دقيقة مساءً، وقناة DMC في تمام الساعة 7 مساءً والإعادة الأولى الساعة 1 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 11 صباحًا اليوم التالي، بينما يذاع عبر قناة DMC دراما في تمام الساعة 10 مساءً والإعادة الأولى الساعة 8 صباحًا والثانية الساعة 3 عصرًا.