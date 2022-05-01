تشديد الرقابة بالمحافظات استعدادا لعيد الفطر المبارك

جدة - نرمين السيد - ففى محافظة السويس تمكنت مباحث التموين من ضبط 170 كيلو فسيخ اسماك بورى وسردين فاسدة فى أحد المحلات الشهيرة داخل نطاق حى السويس.

وكان اللواء سعيد عابد ، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، قد أمر مباحث التموين بشن محلات مكبرة على المحلات و المطاعم قبل عيد الفطر المبارك للتأكد من صحة الماكولات المقدمة للمواطنين .

وبناء خرجت حملة امنية تموينية إشراف عليها العميد سامح دوريش وقادها المقدم شريف خالد رئيس مباحث التموين ، وتم التفتيش على عدد من المحلات وتم ضبط 170٠ كيلو أسماك بورى وسردين فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى ومعروضة لجمهور المستهلكين فى أحد محلات الفسيخ الشهيرة .

تم تحرير محضر بقسم شرطة السويس والتحفظ على أسماك غير الصالحة وإحالة المحضر إلى النيابة العامة لتولى التحقيقات.

فى سياق آخر، فى أسوان، نجحت جهود أجهزة الرقابة البيطرية، فى ضبط مجمدات ولحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل الأسواق بلغت نحو 190 كجم.

صرح بذلك الدكتور احمد صالح مدير عام الطب البيطرى، وقال إنه تم تنفيذ عدد من الحملات على الأسواق بالتنسيق مع الأجهزة الصحية، والتى استهدفت محال الجزارة، والمطاعم ومحال بيع المجمدات ، مشيرا إلى أن المضبوطات شملت لحوم وكبدة بقرى مستوردة غير صالحة للإستهلاك الآدمى ، لافتاً بأنه تم تحرير محاضر جنح قسم شرطة أسوان ثان، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين بمعرفة النيابة المختصة.

أما فى شمال سيناء، فقامت أمانى رسلان مدير عام مديرية التموين فى محافظة شمال سيناء وبصحبتها قيادات مديرية التموين ( الليلة ) بمتابعة الأسواق ومدى توافر السلع وإحتياجات عيد الفطر المبارك ، وتم خلال الجولة متابعة معرض أهلا رمضان والذى يعمل بكفاءة حتى عيد الفطر المبارك.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية والدكتور رئيس الوزراء والدكتور وزير التموين ، وبرعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأشارت مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة الى توفير كميات وحصص إضافية من السلع والمواد الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين طوال أيام العيد .. إلى جانب توفير كميات كبيرة من مستلزمات العيد وطرحها فى الأسواق من لحوم ودواجن وأسماك وسكر وأرز وشاى وزيت وسمن وغيرها من السلع والمواد الأساسية والغذائية .. الى جانب توفير حصص إضافية من الغاز والمحروقات كالبنزين والسولار بخلاف الاحتياطى الاستراتيجى بجانب تشغيل المخابز طوال أيام العيد ، والعمل على توفير السلع الضرورية للمواطنين بأسعار مناسبة ونشر فرق مراقبة الأسواق .

وشهدت شوارع مدينة العريش وباقى مدن المحافظة زحاما شديدا بسبب خروج المواطنين لشراء احتياجات عيد الفطر المبارك .

وقام معظم الأهالى بالتسوق والشراء من المحال المنتشرة فى الشوارع الرئيسية ومن معرض أهلا رمضان .. كما قاموا منذ أمس والصباح الباكر بشراء متطلبات ولوزام العيد وعلى رأسها الأسماك المملحة والحلوى وملابس العيد .

ومن جهة أخرى شهدت مواقف السيارات المتجهة الى المحافظات الأخرى زحاما شديدا من أبناء المحافظات العاملين والمقيمين بمدن المحافظة لقضاء العيد مع ذويهم بمحافظاتهم .

كما استعدت دواوين ومقاعد القبائل والعائلات بمحافظة شمال سيناء لاستقبال المهنئين بقدوم العيد .. حيث تم تزيينها بالأضواء وفرشها وتجهيز مواقد النيران بالأخشاب وبكارج ( أوانى ) القهوة والشاى .