سفير مصر فى بنما يلتقى المدير العام للمنطقة الحرة فى مدينة كولون

جدة - نرمين السيد - اجتمع السفير ياسر الشواف، سفير مصر فى بنما سيتي، مع المدير العام للمنطقة الحرة فى مدينة كولون البنمية “جيوفانى فيراري”، بمقر السفارة المصرية، حيث ركز الاجتماع على بحث سبل تعظيم أطر التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمنطقة الحرة فى كولون، والتى تعد ثانى أكبر منطقة حرة فى العالم.





ركز الاجتماع كذلك على سبل تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والسياحية بين الدولتين من خلال امكانية المشاركة المصرية فى المعارض التجارية والثقافية التى سوف يتم اقامتها فى المنطقة الحرة فى كولون خلال الفترة المقبلة. كما تم مناقشة مشروع اتفاق للتعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ونظيرتها البنمية.

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