مطار شرم الشيخ الدولى يستقبل أولى رحلات الخطوط  الجوية الكويتية

جدة - نرمين السيد - استقبل مطار شرم الشيخ الدولى اولى رحلات الخطوط الجوية الكويتية فى إطار جهود الدولة ووزارة الطيران المدنى لتنشيط حركة الطيران وزيادة عدد الرحلات والوجهات المختلفة بين جمهورية مصر العربية وباقى دول العالم.





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