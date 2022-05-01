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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 01:46 صباحاً - محمد السيد - /695169/أحمد-موسى-خرجت-في-أول-مظاهرة-ضد-الإخوان-بعد-توليهم-الحكم-بشهرين-وبندفع-ثمن-أخطائهم-حتى-الان

قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تستهدف الدولة المصرية، وليس القوات المسلحة، منوها ان خيرت الشاطر المجرم قال :” لو سيبناها مش هنسيبل لهم حاجة يحكومها” وهو ما تم بالفعل حيث اننا شهدنا حالة من الاغتيالات والحرق والهجم، وما زلنا حلتى الان ندفع الثمن نتيجرة اجرام الاخوان وهذا هو التاريخ الذي يرصده مسلسل الاختيار”.

دوت الخليج احمد موسى: دفعنا ثمن الإرهاب غالي يا مصريين وما تدوش الإخوان الامان لان مفيش حد فيهم بريء وأيديهم ملوثة بالدم .. والإختيار كشف حقيقتهم للجميع جاء ذلك خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه في الفترة من 2011 وحتى 2014 مكنش عندنا بلد وكان هناك إرهاب في كل مكان وعناصر الجماعة الإرهابية نفذوا عمليات إرهابية كثيرة ". واستطرد:” دفعنا ثمن الإرهاب غالي يا مصريين وما تدوش الإخوان الامان لان مفيش حد فيهم بريء وأيديهم ملوثة بالدم .. والإختيار كشف حقيقتهم للجميع احمد موسى: شاركت في أول مظاهرة ضد الاخوان وبدأت من شارع الجلاء حتى نقابة الصحفيين وتابع الاعلامي احمد موسى :” اننا ندفع ثمن جرائم جماعة الإخوان الإرهابية و الجيش المصري ساند إرادة الشعب المصري من أجل الحفاظ على الدولة المصرية”. وأضاف الاعلامي احمد موسى :” لحد النهارده بندفع ثمن ما حدث في ٢٠١١.. وبشكر مسلسل الاختيار لرصده الحقيقه كما كانت”. أحمد موسى: خرجت في أول مظاهرة ضد الإخوان بعد توليهم الحكم بشهرين.. وبندفع ثمن أخطائهم حتى الان واختتم موسى:” خرجت في أول مظاهرة ضد الإخوان بعد توليهم الحكم بشهرين.. وبندفع ثمن أخطائهم حتى الان”.

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