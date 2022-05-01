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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 01:46 صباحاً - محمد السيد - /695166/أحمد-موسى-جماعة-الاخوان-الإرهابية-لم-يراعوا-ضميرهم-في-حكم-مصر-وعملوا-لمصالحهم-فقط

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مسلسل الأختيار جاء كاشفا بشكل كبير جماعات الاخوان الارهابية، والذبن لم يراعو ربنا في هذا الوطن نعقابا:” السلطة كانت هدف الإخوان.. وهيتحاسبو على كل ما فعلوه سواء في الدنيا او الاخرة”.

دوت الخليج

أحمد موسى: جماعة الاخوان الارهابية لم يراعوا ضميرهم في حكم مصر وعملوا لمصالحهم فقط

واكمل خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد:” البلد كانت تحت ايديهم ولم يراعوا ربنا في هذا الوطن وكان هدفهم مصلحتهم وليس مصلحة الوطن فقط”.

احمد موسى: الاخوان قاموا بالقتل والحرق

واكمل الاعلامي احمد موسى ان الاخوان قاموا بالقتل والحرق، واحرقو مسجد رابعة العدوية والكنائس من اجل تحقيق مبتغاهم.

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "عناصر جماعة الإخوان الإرهابية مشردين في كافة أنحاء العالم، والجماعة الإرهابية لم تراعي ربنا أثناء حكم مصر".