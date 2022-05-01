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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 01:46 صباحاً - محمد السيد - /695165/مسلسل-دايما-عامر-الحلقة-29-مصطفى-شعبان-ينقذ-طالبة-من-الابتزاز-الإلكتروني

دوت الخليج يرصد أحداث مسلسل دايمًا عامر الحلقة 29.

مسلسل دايما عامر

شهدت الحلقة 29 من مسلسل دايما عامر نجاح عامر الذي يلعب دوره مصطفى شعبان في إنقاذ طالبة من ابتزاز الإلكتروني والوصول إلى الشخص الذي يبتزها بصورها.

أبطال مسلسل دايما عامر

ويضم مسلسل دايما عامر، كوكبة من نجوم الفن مصطفى شعبان، بيومي فؤاد، شريف دسوقي، صلاح عبدالله، محمد محمود، محمد ثروت، أحمد الشامي، كريم عفيفي، طارق عبدالعزيز، محمد التاجي نضال الشافعي، عمرو عبدالجليل، والفنانة لبلبة، فادية عبدالغني، سماء إبراهيم، ميرنا نورالدين، سينتيا خليفة، وعدد من الوجوه الشبابية، ومن تأليف ورشة كتابة تحت إشراف أحمد عبدالفتاح، ومن إخراج مجدي الهواري.

وتدور قصته حول عرض المشكلات التي يواجهها التعليم وتدور الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي حول مجموعة من الطلاب داخل مدرسة يتعرضون لأزمات تجعلهم يلجأون للفنان مصطفى شعبان الذي يجسدة شخصية أخصائي اجتماعي.

مواعيد عرض مسلسل ديما عامر

ويعرض مسلسل دايما عامر يعرض مسلسل دايما عامر في الساعة 7:40 مساءً على شاشة قناة الحياة، وتكون الإعادة الساعة 4:15 فجرًا، والإعادة الثانية في الساعة 8 صباحًا، كما يعرض المسلسل على شاشة قنوات ON في الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، وتكون الإعادة في الساعة 6:55 صباحًا، بخلاف شاشة التلفزيون المصري ومنصة WATCHIT الإلكترونية.

أخر أعمال الفنان مصطفى شعبان

جدير بالذكر أن الفنان مصطفى شعبان تألق في الماراثون الرمضاني المنصرم بمسلسل «ملوك الجدعنة» بطولته إلى جانب عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبدالجليل، أحمد صفوت، دلال عبدالعزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.