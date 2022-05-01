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القاهرة في الأحد 1 مايو 2022 01:46 صباحاً - محمد السيد - /695163/مسلسل-جزيرة-غمام-الحلقة-29-خلدون-يسحر-لبنت-الحاج-عجمي

شهدت الحلقة 29 من مسلسل جزيرة غمام، تطورات كبيرة في الأحداث خاصة بعد حملة خلدون التي شنها على الشيخ عرفات، وإستمراره في محاولة السيطرة على الجزيرة، لذا دوت الخليج يرصد لكم تفاصيلها وذلك خلال السطور القادمة

مسلسل جزيرة غمام الحلقة 29

بدأت الحلقة بمحاولات سيطرة خلدون بسحره على الشيخ عرفات، كما أنقذ عرفات درة بنت الحاج عجمي بعد أن حاول خلدون أن يأتي بدرة عبدة ذليلة، وهو الملك، قائلًا :" تعالي خاضعة ذليلة عبدة للملك قومي برجلك حافية تعالي من بين شعرك”، وبعد أن تتحرك درة في مظهر مهيب في شوارع الجزيرة بدون غطاء للرأس للتفاجأ بعرفات يقابلها قائلاً:" تعالي ربنا طريقه الستر تعالي يابنت الناس تعالي يادرة تعالي ياستار يارب بسم الله ستار الحبايب، يارب يارب تعالي يادرة ربنا ستار الحبايب، بسم الله ستار الحبايب”.

وتابع عرفات: “أنا خدامك اللي تطلب بيه أوامر مش أنا لوحدي أنا وطرح البحر من كبيرهم لصغيرهم والعايقة أجيبها لحد عندك وأحب على رأس العجمي ويجوزهالك وأرقص في فرحك كمان”.

ويطلب عرفات من العايقة -مي عز الدين- أن تفي بوعدها وتتزوجه، مؤكدا أنه نجح في الوصول لقبر والدها ووالدتها وأنهما دفنا في قبر بقرية شوطة، فتطلب منه أن يتزوج درة.

تفاصيل مسلسل جزيرة غمام

ويعد جزيرة غمام بطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر، وحاز على اشادات كبير من قبل رواد السوشيال ميديا.

والمسلسل من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوى، ومدير التصوير اسلام عبد السميع وتصميم الأزياء الدكتورة سامية عبد العزيز والموسيقي التصويرية شادي مؤنس.

مواعيد عرض مسلسل جزيرة غمام

ويعرض مسلسل "جزيرة غمام" عبر شاشة قناة الحياة خلال شهر رمضان المبارك 2022 جميع أيام الأسبوع في تمام الساعة 10:30 مساءً، كما يعاد مرتين الأولى الساعة 2:15 دقيقة صباحًا والثانية الساعة 4:15 دقيقة عصر اليوم التالي، كما يعرض عبر منصة Watch IT.

هذا ويعد مسلسل جزيرة الغمام التعاون الثاني لطارق لطفي مع فتحي عبد الوهاب بعد نجاحهما في مسلسل «القاهرة كابول»، والذي عرض في رمضان المنقضي، وحقق نجاحا بالغا بين المسلسلات السياسية المشاركة في المنافسة والتي كان أشهرها مسلسل «الإختيار 2»، ورصد مسلسل «القاهرة كابول» المؤامرات التى تعرضت لها المنطقة ومصرعلى مدى أكثر من ثلاثة عقود، وهو تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسام على، بطولة طارق لطفى، خالد الصاوى، فتحى عبد الوهاب، نبيل الحلفاوى، حنان مطاوع.